Un hombre de aproximadamente 35 años fue localizado sin signos vitales en la vía pública, en la Primera Avenida y 12 Calle, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Técnicos en Urgencias Médicas del Cuerpo de Bomberos Municipales acudieron al lugar y realizaron la evaluación correspondiente, confirmando que el hombre había fallecido.

Hombre permanece sin identificar

Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada. Las autoridades tampoco han establecido las causas de su muerte, por lo que se mantienen las diligencias en el lugar.

La Policía Nacional Civil (PNC) resguarda el área mientras se espera el procesamiento de la escena por parte del Ministerio Público (MP).

Ministerio Público procesará la escena

El personal del MP realizará las diligencias correspondientes para documentar la escena y recopilar indicios que permitan establecer qué ocurrió.

La investigación deberá determinar las circunstancias de la muerte y contribuir a establecer la identidad del hombre localizado sin vida en la zona 1 capitalina.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre otras personas relacionadas con el hallazgo ni sobre las circunstancias previas a la localización del cuerpo.