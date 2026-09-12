Un hombre de aproximadamente 24 años murió tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en la 1.ª avenida y 3.ª calle de la zona 3, donde Bomberos Municipales acudieron para atender la emergencia.

De acuerdo con los socorristas, al llegar localizaron al hombre tendido sobre la vía pública, junto a un vehículo, con varias heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Los paramédicos realizaron la evaluación correspondiente; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En el lugar, el cuerpo quedó tendido sobre el pavimento, a un costado del automóvil, mientras los socorristas permanecían en el área para atender la emergencia. Posteriormente, la escena fue resguardada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de la víctima ni las circunstancias que habrían provocado el ataque.

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