Tras dos días de intensas labores de búsqueda, los cuerpos de las dos personas que habían desaparecido luego de un accidente aéreo en el lago de Atitlán fueron localizados y recuperados por equipos especializados de Bomberos Voluntarios.

La operación estuvo a cargo de la sección de rescate y salvamento acuático, conocida como Hombres Rana, cuyos integrantes realizaron inmersiones a grandes profundidades para ubicar a las víctimas dentro de la aeronave.

El helicóptero quedó sumergido a más de 70 metros en el lago de Atitlán

El accidente ocurrió cuando un helicóptero que había despegado del Aeropuerto Internacional La Aurora se dirigía hacia un hotel ubicado en el área norte del lago de Atitlán. Por causas que permanecen bajo investigación, la aeronave cayó a las aguas del lago.

Cinco personas lograron sobrevivir al accidente y fueron auxiliadas por lancheros que se encontraban cerca y por cuerpos de socorro. Sin embargo, el piloto y un pasajero quedaron desaparecidos, por lo que se activó un operativo para localizarlos.

Las labores comenzaron el jueves, pero tuvieron que ser suspendidas temporalmente debido a las condiciones del lugar y las dificultades para trabajar bajo el agua. La búsqueda se reanudó durante las primeras horas del viernes.

La tecnología fue clave para localizar la aeronave

Para avanzar en la operación, los rescatistas utilizaron tecnología especializada, incluidos drones acuáticos que permitieron identificar la ubicación del fuselaje y calcular la profundidad a la que se encontraba.

De acuerdo con la información compartida, la aeronave quedó sumergida a una profundidad aproximada de entre 70 y 75 metros, lo que representó un importante desafío para los equipos de rescate.

Los cuerpos fueron encontrados dentro de la cabina:

Luego de localizar el fuselaje, buceadores certificados de Bomberos Voluntarios realizaron las inmersiones necesarias y confirmaron que las dos personas desaparecidas se encontraban dentro de la cabina del helicóptero.

Posteriormente, los rescatistas lograron extraer los cuerpos y llevarlos hasta la superficie, donde fueron entregados a las autoridades correspondientes.

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