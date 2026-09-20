El entrenador del Sevilla, Luis García, cuestionó la ausencia de Raphinha entre los 30 nominados al Balón de Oro, luego de la actuación del brasileño en la victoria 3-1 del Barcelona sobre el conjunto andaluz. El atacante fue protagonista al marcar los tres goles azulgranas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

“Es una broma que ni siquiera esté nominado al Balón de Oro”, afirmó García en la conferencia de prensa posterior al encuentro. El técnico sevillista destacó especialmente la capacidad del brasileño para marcar diferencias en los partidos.

García también aseguró que Raphinha es un futbolista que “decide partidos” y agregó: “Por eso no creo en estos premios. Lo hace todo”. Sus declaraciones llegaron después de que el delantero completara su segundo triplete consecutivo en LaLiga.

El inicio de temporada del brasileño ha sido especialmente destacado. En las primeras siete jornadas de LaLiga 2026-27 suma 12 goles y tres asistencias, participando directamente en 15 anotaciones. Además, se convirtió en el primer jugador en marcar tres goles en dos partidos consecutivos del campeonato español desde Antoine Griezmann en febrero de 2018.

Sin embargo, las nominaciones al Balón de Oro toman en cuenta el rendimiento de la temporada anterior, por lo que sus actuaciones actuales no forman parte de los criterios utilizados para la lista de candidatos. Durante la campaña 2025-26, Raphinha ayudó al Barcelona a conquistar su segundo título consecutivo de LaLiga, aunque las lesiones condicionaron su participación.

En aquella temporada, el brasileño registró 21 goles y siete asistencias en 33 partidos entre todas las competiciones. Tras su espectacular comienzo en la actual campaña, sus actuaciones volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre su reconocimiento individual, mientras Luis García dejó clara su postura después de sufrir su triplete con el Sevilla.