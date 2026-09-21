Alexis Mac Allister volvió a pronunciarse sobre su futuro en el Liverpool y reconoció que, por ahora, no existe una decisión definitiva respecto a su continuidad en el club inglés. El mediocampista argentino aseguró que todavía quedan dos años de su contrato y que durante ese período pueden ocurrir diferentes situaciones.

La situación contractual del campeón del mundo ha generado atención en las últimas semanas, luego de que el propio jugador revelara que Liverpool no estaba en condiciones de ofrecerle una renovación. Mac Allister admitió que la noticia le provocó tristeza, especialmente después de que sus compañeros de mediocampo Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai sí alcanzaran nuevos acuerdos con la institución.

Pese a la falta de avances, Mac Allister dejó claro que mantiene su compromiso con el conjunto de Anfield. “Todavía no hay una decisión firme. Me quedan dos años de contrato. Como ya dije, voy a darlo todo. En ese tiempo pueden pasar muchas cosas; hay muchas opciones”, explicó el argentino en una entrevista.

El futbolista de 27 años también reconoció que durante el último mercado de fichajes tuvo posibilidades de abandonar Liverpool, aunque finalmente decidió permanecer en el equipo. Desde su llegada procedente del Brighton en 2023, Mac Allister se ha convertido en una pieza importante del conjunto inglés y ha conquistado la Premier League y la EFL Cup.

A la incertidumbre se suma que, según declaraciones de su padre y representante, Carlos Mac Allister, Liverpool todavía no se ha puesto en contacto con la familia para iniciar conversaciones por una renovación. El jugador, mientras tanto, continúa centrado en su rendimiento y ha reiterado que dará el máximo mientras permanezca en el club.

Por ahora, el futuro de Mac Allister continúa abierto. El argentino manifestó su deseo de que su vínculo con Liverpool pueda extenderse durante más años, aunque también afirmó que, si finalmente solo cumple los dos años restantes de su contrato, los disfrutará junto a su familia. “No tengo ninguna duda de que estoy en uno de los mejores clubes del mundo”, señaló.