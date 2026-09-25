El Manchester City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos presentados por la Premier League por presuntas infracciones continuadas a las normas financieras de la competición.

El caso abarca nueve temporadas, entre 2009-10 y 2017-18, periodo en el que el club fue señalado de no entregar información financiera precisa. También se cuestionó la información relacionada con la remuneración de su entonces entrenador Roberto Mancini, entre 2009-10 y 2012-13.

Manchester City, declarado culpable de 114 cargos

El conjunto inglés podrá apelar el fallo ante un comité designado para el caso, mientras espera conocer las sanciones que podrían aplicarse. Entre las medidas contempladas figuran multas, advertencias, deducción de puntos e incluso la expulsión de la Premier League.

Una eventual resta de puntos podría aplicarse de forma retroactiva, lo que, según reportes desde Inglaterra, abriría la posibilidad de que algunos títulos obtenidos por el club fueran revisados. Cualquier sanción deberá definirse al concluir el proceso correspondiente.

La lista de posibles sanciones a las que se enfrenta el Manchester City es la siguiente:

Una advertencia formal

Multas económicas elevadas

Deducción de puntos con carácter retroactivo que podría ser mayor o menor dependiendo de la gravedad

Retirada de títulos conquistados

Denegación de los ingresos de las competiciones UEFA

Expulsión de la Premier League y descenso de categoría si es culpable de al menos el 50% de los cargos (es culpable de 114 de 115)

Prohibición de inscribir nuevos jugadores en sus plantillas para las competiciones UEFA

Limitación en el número de jugadores que pueden ser inscritos en plantilla para competiciones UEFA

Descalificación de competiciones UEFA

Exclusión de futuras competiciones UEFA

El Manchester City se enfrenta a una sanción histórica y podría descender a la Championship y dejar de formar parte de los seis equipos grandes de la Premier League tras ser hayado cumplabe de más del 50 por ciento de cargos en su contra.