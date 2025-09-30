Decía este lunes Xabi Alonso que la goleada del Atlético de Madrid aún duele en el vestuario del Real Madrid, pero que hay que mirar hacia adelante y activar el “modo Champions”. La redención tras el 5-2 del pasado sábado llegó este martes a 6.400 kilómetros de Madrid, en el Ortalyq Stadion de Kairat (Kazajistán), donde los blancos necesitan ganar, no solo para sumar tres puntos en esta segunda jornada de la UEFA Champions League, sino para reencontrarse consigo mismos tras el primer varapalo de la temporada.

Se adelantó el Real Madrid en el marcador. El gol de la tranquilidad, de nuevo del francés. No duddó desde los 11 metros y la mandó al lado contrario elegido por el portero.

Un partido que tuvo un inicio fulgurante del conjunto local, que en los primeros segundos dispuso de la primera ocasión del partido, y empujó durante una buena parte de los minutos del tramo inicial buscando sorprender a su rival. Con energía, presión y un juego directo, el Real Madrid no lo pasó nada bien con la pelota y sin ella.

De un despeje de Courtois nace una jugada en la que el Real Madrid hizo el 0-2. El francés corrió ante un error rival defendiendo en profundidad, y superó al portero contrario con un balón picado.

Al 73 de juego consigue el hat-trick el futbolista francés. Jugada ofensiva en la que Güler frenó la pelota hacia el delantero en la frontal del área, y este con un disparo seco encontró el fondo de la portería.

Al final del partido al 83 de juego Camavinga puso el 4 por 0 y al 90+3 esta vez del marroquí, que con un disparo cruzado se sumó a la fiesta en Almaty.