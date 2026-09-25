Kylian Mbappé marcó el primer gol de la era de Zinedine Zidane como nuevo seleccionador de Francia, pero la celebración terminó acompañada de preocupación luego de que el delantero del Real Madrid abandonara el encuentro ante Turquía con molestias en la rodilla izquierda.

Francia se impuso 1-0 en su debut en la UEFA Nations League, resultado que también significó la primera victoria de Zidane al frente de la selección francesa.

Mbappé decidió el encuentro

Tras un primer tiempo de dominio francés, pero sin contundencia frente a la portería rival, Mbappé apareció al minuto 54 para romper el empate.

Francia recuperó el balón y el delantero recibió dentro del área, desde donde sacó un remate con la pierna derecha para colocar el 0-1.

Sin embargo, pocos minutos después comenzaron las señales de preocupación. Mbappé se llevó la mano a la rodilla izquierda y tuvo que recibir atención médica.

El capitán francés intentó continuar sobre el terreno de juego, pero finalmente pidió el cambio ante la persistencia del dolor.

Preocupación en Francia y Real Madrid

La lesión genera inquietud tanto en la selección francesa como en el Real Madrid, especialmente porque el club español ya afronta otras bajas durante este inicio de temporada.

Ibrahima Konaté, también jugador del conjunto merengue, había abandonado previamente la concentración de Francia tras sufrir un esguince leve en la rodilla derecha durante un entrenamiento.

Por el momento, no se ha confirmado oficialmente el alcance de la lesión de Mbappé. El atacante deberá someterse a nuevas evaluaciones médicas para determinar la gravedad de las molestias y establecer si podrá estar disponible para los próximos compromisos.

La situación deja en suspenso su participación en los siguientes partidos de Francia y genera especial atención en el Real Madrid de cara a sus próximos encuentros.