Esta tarde se reportó el fallecimiento de una menor de edad que fue rescatada del río Cahabón, en el sector conocido como Puente Chicoj, Alta Verapaz, tras caer accidentalmente al agua.

Bomberos Voluntarios y Cruz Roja Guatemalteca atendieron la emergencia y recuperaron el cuerpo de la menor, quien ya no contaba con signos vitales. Según la información, la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes en el lugar para esclarecer los motivos del hecho.