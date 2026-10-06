Lionel Messi completó este lunes 5 de octubre su último entrenamiento con la Selección Argentina, en la víspera del amistoso ante Benín que marcará su despedida de la Albiceleste.

La práctica se realizó en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, instalaciones que desde 2023 llevan el nombre de Lionel Andrés Messi.

Una práctica entre risas y recuerdos

Ante la presencia de la prensa durante algunos minutos, Messi salió al campo junto al resto del plantel y comenzó con trabajos físicos antes de participar en los ejercicios con pelota.

El momento más distendido llegó durante el tradicional rondo, donde el capitán intercambió pases y bromas con sus compañeros, en una escena que se repitió durante sus más de dos décadas con la selección.

La jornada tuvo además dos espectadores especiales: Ezequiel Lavezzi y Cristian “Kily” González, quien actualmente dirige a Messi en el Inter Miami.

Messi se prepara para su despedida

El entrenamiento fue el último antes del partido que Argentina disputará este martes 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental, encuentro que marcará la despedida del delantero de la selección nacional.

Messi, de 39 años, anunció el pasado 31 de agosto su decisión de retirarse de la Albiceleste. El futbolista debutó con Argentina en 2005 y durante su trayectoria conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

El duelo ante Benín será su partido número 208 con la selección argentina y cerrará una etapa de 21 años con la camiseta albiceleste.

La AFA prepara un homenaje especial para el capitán, quien estará acompañado por familiares y varios de sus excompañeros durante una jornada que marcará el final de su trayectoria internacional con Argentina.