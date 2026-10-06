Lionel Messi puso punto final a su historia con la Selección Argentina después de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste. Tras la victoria 3-0 ante Benín en el Estadio Monumental, el capitán tomó el micrófono y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Visiblemente emocionado, Messi reconoció que fueron muchas las sensaciones que experimentó durante su despedida y recordó a su padre como uno de sus primeros pensamientos. El argentino agradeció la oportunidad de haber vestido la camiseta nacional durante más de 20 años y aseguró sentirse orgulloso por todo lo vivido.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando habló sobre lo que significa dejar de acudir a las convocatorias de Argentina. “No venir más va a ser un dolor muy grande”, expresó Messi, antes de asegurar que le gustaría poder regresar toda la vida, porque para él jugar con la selección es “lo más lindo que te puede pasar”.

El capitán también destacó a todos sus compañeros que lo acompañaron durante su trayectoria internacional y resaltó el valor de la unión dentro del grupo. Messi aseguró que quienes compartieron vestuario con él siempre dejaron todo por la camiseta y consideró que para alcanzar grandes objetivos es necesario formar grupos fuertes y unidos.

La despedida también estuvo marcada por el recuerdo de los grandes momentos que vivió con Argentina, especialmente después de conquistar el Mundial de Qatar 2022. Messi recordó con emoción el recibimiento que tuvo en el país tras levantar la Copa del Mundo y reconoció que todavía se conmueve al observar las imágenes de aquella jornada.

Con lágrimas, ovaciones y el cariño de un Monumental repleto, Messi cerró una etapa histórica con la Albiceleste. Su último partido terminó con triunfo 3-0 ante Benín, con un gol suyo y dos asistencias, pero más allá del resultado, la noche quedó marcada por el adiós de uno de los futbolistas más importantes en la historia de Argentina.