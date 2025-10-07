Durante la mañana de este martes 7 de octubre, un microbús colisiona contra un poste en la Calzada La Paz, específicamente en dirección a la zona 5 capitalina.

Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia y tuvieron que utilizar el equipo quijada de la vida para poder rescatar al piloto que quedó atrapado.

El piloto fue trasladado a un centro asistencial gravemente. Autoridades se encuentran resguardando el área debido al riesgo que representa el poste.

En estos momentos autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), ya se encuentran regulando el tránsito en el lugar y recomiendan manejar con precaución.