El Arsenal sufrió una de las derrotas más inesperadas de la temporada al quedar eliminado de la EFL Cup, también conocida como Carabao Cup, frente al Fleetwood Town, equipo de la cuarta división del fútbol inglés. Tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario, los Gunners cayeron 5-3 en la tanda de penaltis durante la cuarta ronda del torneo, disputada este martes 27 de octubre.

El entrenador Mikel Arteta no ocultó su decepción por el resultado y calificó la jornada como un día muy triste para el conjunto londinense. Sin embargo, el técnico español felicitó a su rival por conseguir la clasificación y destacó el ambiente que se vivió durante el encuentro, reconociendo el mérito del Fleetwood por superar a uno de los equipos más competitivos de Inglaterra.

“Estoy triste, creo que todos estamos tristes. Tenemos una enorme responsabilidad: representar este escudo de la mejor manera posible”, expresó Arteta después del partido, al referirse a la frustración que dejó la eliminación entre los integrantes del equipo.

Pese al resultado, el entrenador defendió la actitud y el compromiso de sus futbolistas. Arteta consideró que el Arsenal tuvo el control del encuentro, generó numerosas oportunidades y dispuso de la posesión necesaria para conseguir una victoria, pero no logró transformar esa superioridad en una diferencia suficiente en el marcador.

El Fleetwood abrió el marcador al minuto 21 por medio de Aaron Loupalo-Bi, mientras que Viktor Gyökeres consiguió el empate al 50. El Arsenal buscó el tanto de la victoria durante el resto del encuentro, pero se encontró con una defensa resistente y con las intervenciones del guardameta Jay Lynch. La expulsión del joven Max Dowman en los minutos finales complicó todavía más el panorama para los londinenses.

La clasificación se definió desde el punto penal, donde el Fleetwood mostró mayor efectividad. El guardameta Lynch detuvo el lanzamiento de Bruno Guimarães, mientras que Conor Haughey convirtió el disparo decisivo para sellar el triunfo por 5-3. El resultado representó un golpe importante para el Arsenal, que aspiraba a avanzar en una competición en la que fue subcampeón la temporada anterior.

Ahora, Arteta y sus dirigidos deberán pasar página y concentrarse en su próximo compromiso de la Premier League, cuando visiten al Liverpool el domingo 1 de noviembre en Anfield. La eliminación deja al Arsenal con la obligación de reaccionar rápidamente y recuperar las buenas sensaciones, después de una noche en la que la falta de contundencia terminó costándole la continuidad en la Copa de la Liga.