Esta mañana, durante una conferencia de prensa, el Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó sobre las acciones implementadas tras la fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes II.

Jiménez indicó que el director del Sistema Penitenciario será removido de su cargo como parte de un “cambio de enfoque”. Asimismo, señaló que será sometido a la prueba del polígrafo, al igual que todos los directores de los distintos centros penitenciarios del país.

El ministro agregó que se han presentado las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, que será el encargado de realizar las investigaciones necesarias para esclarecer la situación.

Durante su intervención, Jiménez anunció que se ofrecerá una recompensa significativa a quienes proporcionen información directa y confiable sobre el paradero de los 19 miembros de la banda Barrio 18 que aún no han sido recapturados. Cabe recordar que esta mañana se reportó la captura de “Black Demon” en Santa Rosa, junto a un pistolero y una mujer.

La recompensa anunciada es de Q150 mil por cada prófugo, de un total de 3 millones de quetzales que han sido destinados a la localización y detención de estos peligrosos pandilleros.