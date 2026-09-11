El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó este viernes 11 de septiembre que Guatemala cuenta con suficiente combustible para atender la demanda de la población.

Según indicó la cartera, actualmente no existe un problema de abastecimiento en las fuentes de suministro. Sin embargo, los bloqueos registrados en carreteras principales están dificultando el paso de los vehículos encargados de transportar hidrocarburos hacia distintos puntos del país.

Mantienen monitoreo de gasolina y diésel

El Ministerio señaló que mantiene un monitoreo permanente sobre la disponibilidad de gasolina y diésel, así como de las condiciones en las que se desarrolla su distribución.

De acuerdo con las autoridades, se cuenta con el combustible necesario para atender la demanda nacional, pero el principal inconveniente es garantizar el libre tránsito de las unidades de transporte para que el producto pueda llegar oportunamente a las estaciones de servicio.

El MEM también hizo un llamado a la población para informarse por medio de canales oficiales y evitar la difusión de información no confirmada.

Bloqueos afectan distribución de bienes esenciales

Las autoridades indicaron que el Gobierno trabaja para mantener despejadas las vías de circulación y facilitar el traslado de los productos hacia diferentes puntos del territorio nacional.

Según explicó el Ministerio, los bloqueos no solo dificultan la distribución de combustibles, sino también la movilización de bienes esenciales, la prestación de servicios públicos y el desarrollo de actividades productivas en el país.

Ante esta situación, las autoridades instaron a la población a evitar las compras de pánico y a no compartir información que no haya sido previamente verificada.