El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, expresó su indignación durante una conferencia de prensa respecto a la reciente fuga de 20 reclusos de la cárcel de Fraijanes II.

Según sus declaraciones, Jiménez informó que Ludin Godínez, director del Sistema Penitenciario, será destituido debido a la necesidad de “un cambio de enfoque”, aclarando que no existen indicios de su participación directa en la fuga.

Asimismo, indicó que se han presentado denuncias ante el Ministerio Público con el propósito de esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estuvieron involucrados en el hecho.

El funcionario también señaló que todos los directores de los centros penitenciarios serán sometidos a la prueba del polígrafo, al igual que los destituidos. Aquellos que no superen la evaluación serán relevados de su cargo. Además, mencionó que se solicitó apoyo a la Embajada de Estados Unidos para garantizar resultados transparentes.

Finalmente, Jiménez hizo un llamado para que se apruebe la Ley Antipandillas, con el objetivo de fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales y endurecer las penas por los delitos cometidos.

Por otro lado, informó que se han destinado 3 millones de quetzales como recompensa para quienes brinden información que permita ubicar a los reclusos fugados, ofreciendo 150 mil quetzales por cada captura.