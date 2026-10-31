Un hombre de 20 años murió en circunstancias que no han sido esclarecidas en el kilómetro 10.5, en la aldea La Laguneta, ruta hacia San Pedro Ayampuc.

Bomberos Voluntarios de la 117.ª Compañía fueron alertados y se movilizaron al lugar. Al llegar, los Técnicos en Urgencias Médicas evaluaron a la víctima y determinaron que ya no contaba con signos vitales debido a politraumatismo general.

El joven aún no ha sido identificado. Ante esta situación, los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para realizar los trámites de rigor.

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