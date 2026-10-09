Un sismo de magnitud 7.6 que sacudió Panamá y sorprendió a cinco periodistas que realizaban una transmisión deportiva en vivo en Santiago de Veraguas. Ante la intensidad del movimiento telúrico, los comunicadores abandonaron el set para ponerse a salvo.

El momento quedó registrado en video y posteriormente fue difundido por el programa Deportes RPC, que confirmó que sus compañeros e invitados se encontraban bien tras el incidente.

Así reaccionaron durante la transmisión

En las imágenes se observa a los periodistas conversando sobre la actualidad del fútbol nacional e internacional cuando comenzaron las sacudidas. Al percatarse del movimiento, uno de los presentadores expresó su sorpresa al notar que algo estaba ocurriendo.

Los presentadores del programa “A La Candela”, de @deportes_rpc, vivieron en directo el fuerte sismo que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre.



Las imágenes compartidas por el medio muestran el momento en que los comunicadores experimentaron el movimiento telúrico mientras se… pic.twitter.com/EU2UDD33Cu — Rpc Radio (@rpc_radio) October 9, 2026

La preocupación aumentó cuando otros integrantes del equipo comenzaron a advertir sobre el peligro y a pedir precaución. Segundos después, la transmisión se interrumpió mientras las cámaras se movían por efecto del sismo y algunos objetos caían.

Ante la situación, los presentes se levantaron y salieron del lugar. Uno de los periodistas incluso se agachó para protegerse la cabeza mientras intentaba alejarse de posibles objetos peligrosos.

Minutos más tarde, Deportes RPC compartió el video en sus redes sociales y comunicó a sus seguidores que tanto el equipo como los invitados se encontraban a salvo.