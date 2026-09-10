Momentos de tensión se registraron durante la noche de este jueves 10 de septiembre en medio de una manifestación en el kilómetro 39 de la autopista Palín-Escuintla.

Los manifestantes volvieron a colocar llantas encendidas en una de las principales entradas de Palín, mientras agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron al sector para controlar los disturbios.

Antimotines ingresaron para dispersar a manifestantes

En imágenes captadas durante la jornada se observa el momento en que agentes antimotines comenzaron a dispersar a las personas que permanecían en el sector y alteraban el orden público.

La situación aumentó de tensión cuando algunos manifestantes comenzaron a atacar a agentes de la PNC, quienes respondieron mientras intentaban contener a las personas involucradas en los disturbios.

El enfrentamiento ocurrió después de otras acciones registradas durante la manifestación, las cuales fueron calificadas como actividades ilícitas en el reporte relacionado con los incidentes ocurridos en la autopista.

PNC reporta nuevas capturas durante los disturbios

Previamente, la PNC había reportado la aprehensión de dos hombres por su presunta participación en los disturbios.

Durante esas acciones también fue remitido un menor de 16 años, señalado de portar bombas caseras o artefactos de feria mientras se desarrollaban los incidentes en los kilómetros 37 y 39 de la autopista.

Sin embargo, durante el nuevo enfrentamiento registrado en horas de la noche, los agentes reportaron la aprehensión de una persona más, mientras no se descartaban nuevas capturas relacionadas con los disturbios.

La intervención policial permitió contener la situación en el sector, mientras los agentes buscaban dispersar a las personas que continuaban alterando el orden público durante la manifestación.

Tránsito vuelve a circular por el sector

Tras las acciones de los agentes de la PNC, se logró liberar nuevamente el paso vehicular en el sector, permitiendo que los automovilistas continuaran su recorrido por la autopista.

La información proporcionada señala que los vehículos ya circulaban con libre locomoción en el kilómetro 38, luego de las acciones realizadas para despejar la carretera.

Los incidentes registrados durante la jornada han dejado varias personas aprehendidas y un menor remitido, además de enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales.

La situación se mantiene bajo seguimiento de las autoridades, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes por los hechos ocurridos durante la manifestación.