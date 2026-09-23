Un accidente de tránsito se registró en la 15 avenida y 11.ª calle de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, donde estuvo involucrada la conductora de una motocicleta.

Técnicos en Urgencias Médicas del Cuerpo de Bomberos Municipales acudieron al lugar para evaluar a la víctima. Tras realizar la revisión correspondiente, los socorristas confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

La fallecida fue identificada como Mirtala Toc López, de 58 años.

Autoridades procesan la escena

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP) fueron requeridos en el lugar para realizar el procesamiento de la escena y las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente. Las autoridades competentes serán las encargadas de realizar las investigaciones para determinar cómo se produjo el percance.