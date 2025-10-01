Este miércoles 1 de octubre, se confirmó que Larkin Daniel Morales Cuque, el joven motorista que fue atropellado en múltiples ocasiones en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, fue sometido a una cirugía en el Hospital General San Juan de Dios para amputarle la pierna derecha, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el incidente.

De acuerdo con los médicos tratantes, la decisión se tomó tras evaluar la evolución de su estado de salud, pues el daño en la extremidad era irreversible.

“Recordá los primeros pasos que di”

Jimena Cuque, tía del joven, relató uno de los momentos más conmovedores previos a la intervención. Según contó, Larkin pidió a su madre que recordara sus primeros pasos, una frase que refleja el duro proceso emocional que atraviesa la familia.

“Recordá los primeros pasos que di”, fue lo que el joven expresó antes de ingresar a la cirugía que cambió por completo su vida.

Familia exige justicia

Por su parte, Edgar Morales, padre de Larkin, hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia en el caso, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan.

“Lo único que pedimos como familia es justicia, para que mañana no suceda con otras personas”, manifestó Morales, quien también expresó su frustración ante el argumento del conductor responsable. “Yo también manejo y no entiendo por qué dice que se le atoró el pie”.

Un sueño interrumpido

La familia de Larkin contó que el joven trabajaba como ayudante de albañilería para poder continuar con sus estudios en enfermería, ya que su mayor anhelo es convertirse en médico. Asimismo, desmintieron rumores que circularon en redes sociales, aclarando que no es motoladrón ni conocía al conductor que lo atropelló.

El caso ha generado indignación a nivel nacional, especialmente tras difundirse el video del ataque, donde se observa cómo el motorista fue embestido varias veces de forma intencional. Mientras tanto, el conductor implicado fue ligado a proceso por lesiones graves y se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación.