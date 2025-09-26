Un motorista perdió la vida luego de impactar la parte trasera de un camión recolector de basura en el Boulevard El Frutal, zona 5 de Villa Nueva.

El incidente ocurrió frente al área comercial de la localidad, y hasta el momento la víctima no ha sido identificada.

Según información de Bomberos Voluntarios, el fallecido presentaba trauma craneoencefálico como resultado del impacto.

Las autoridades de tránsito se encuentran regulando el paso de vehículos en la zona, mientras el Ministerio Público (MP) realiza el procesamiento del lugar y recaba evidencias.

Datos de la víctima

El hombre conducía una motocicleta con placas M-651HRT y vestía pantalón de lona café y camisa blanca de manga larga. Se estima que tenía entre 30 y 35 años.

Un amigo que llegó al lugar confirmó que la víctima trabajaba como mototaxista mediante aplicación de telefonía móvil, aunque no proporcionó más detalles.

Frente al área comercial del Boulevard El Frutal, zona 5 de Villa, un motorista fallecido. Hasta el momento no ha sido identificado y conducía una motocicleta con placas M-651HRT.



Viste pantalón de lona café, camisa blanca manga larga, entre 30 a 35 años. #CVBalServicio pic.twitter.com/Og7y950OZc — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 26, 2025

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente.