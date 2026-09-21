Un accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 134 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Sololá, donde un motorista murió tras colisionar contra la parte trasera de un microbús.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Juan Argueta acudieron al lugar para atender la emergencia y evaluar al motorista.

Motorista muere tras colisionar contra microbús

Al realizar la evaluación correspondiente, los socorristas determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las heridas sufridas durante la colisión.

La víctima se conducía en una motocicleta al momento del accidente. Hasta ahora, no ha sido identificada por las autoridades.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Interamericana, una de las principales vías de conexión del occidente del país, donde los cuerpos de socorro atendieron la emergencia.

Se desconoce cómo ocurrió el accidente

Hasta el momento no se han establecido las circunstancias que provocaron que la motocicleta impactara contra la parte trasera del microbús.

Los Bomberos Municipales Departamentales notificaron a las autoridades correspondientes sobre el fallecimiento del motorista y la situación registrada.

🚨 EmergenciaCBMD | MOTORISTA FALLECIDO 🚑🚨



Kilómetro 134 de la Ruta Interamericana, una persona de género masculino que se conducía en una motocicleta colisiona en la parte trasera de un microbús.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de San Juan Argueta Sololá a bordo de… pic.twitter.com/RthN9tKlmH — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) September 22, 2026

Las autoridades deberán realizar las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió la colisión y confirmar la identidad de la persona fallecida.

Por ahora, no se han proporcionado más detalles sobre el conductor del microbús ni sobre otras personas involucradas en el accidente de tránsito.