Un motorista de aproximadamente 25 años murió luego de ser atropellado por un bus extraurbano en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

Un accidente de tránsito se registró en la 7.ª calle y 15.ª avenida, sector La Barreda, donde un motociclista fue atropellado.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Municipales, quienes localizaron al hombre, de aproximadamente 25 años, tendido en el lugar.

De acuerdo con los socorristas, el motorista se conducía a bordo de una motocicleta de color negro, la cual quedó debajo de las llantas del autobús tras el percance.

Los paramédicos realizaron la evaluación correspondiente, pero constataron que el motociclista había fallecido debido a las lesiones que sufrió en el accidente.

No pudo ser identificado:

La víctima no pudo ser identificada en el lugar. Las autoridades correspondientes fueron notificadas para realizar las diligencias de ley y establecer más detalles sobre lo ocurrido.

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