Un agente de la Policía Municipal de Tránsito resultó herido durante un operativo de control vehicular en el bulevar Austríaco, zona 16. De acuerdo con información preliminar, el motorista habría atropellado al trabajador, quien sufrió una fractura en el brazo derecho y una lesión en una costilla.

El conductor, identificado como Diego, de 23 años, fue detenido en el lugar. La motocicleta que conducía contaba con un reporte de hurto desde el pasado 26 de agosto.

Según informaron las autoridades, el agente de la PMT le indicó al motorista que detuviera la marcha; sin embargo, este habría desobedecido la señal y posteriormente lo atropelló.

El agente fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece internado debido a las lesiones sufridas tras ser atropellado por esta persona.

Los operativos de control vehicular implementados por la PMT en distintos puntos de la capital buscan verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir incidentes en las vías. Estas acciones incluyen la revisión de motocicletas y vehículos, así como la supervisión de documentación y condiciones para circular.