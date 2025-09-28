Esta mañana se registró un fuerte accidente en el bulevar Liberación, con dirección a la avenida Hincapié, en la zona 13 capitalina.

En el lugar, un vehículo y una motocicleta se vieron involucrados, por lo que agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron cargo de la escena en coordinación con el Ministerio Público.

Las autoridades establecieron que el conductor de la motocicleta ya no contaba con signos vitales. Al momento, la víctima no ha sido identificada y aún no se han determinado las causas del percance.