Durante la madrugada de este miércoles se registró un accidente de tránsito en el paso a desnivel de Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 de Mixco, que conecta con Ciudad Peronia. En el lugar, un hombre perdió la vida.

Preliminarmente, se informó que el motorista habría perdido el control de su motocicleta por causas aún no establecidas, tras impactar contra el borde de contención. Debido al fuerte impacto, salió expulsado y cayó al fondo de esta estructura.

Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. El área quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, quienes deberán establecer las causas del percance.