Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana al ingreso de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, en dirección hacia Los Álamos, donde lamentablemente perdió la vida un motorista.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la motocicleta habría impactado en la parte trasera de un vehículo tipo pickup tras desplazarse a excesiva velocidad, lo que provocó que un autobús lo arrollara por varios metros.

Los socorristas se presentaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de la víctima debido a la gravedad del impacto. Las autoridades correspondientes realizan las diligencias para esclarecer las causas del accidente.