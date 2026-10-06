Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 240, en aldea Santa Rita, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, dejó a un motorista fallecido durante la tarde de este martes 6 de octubre.

Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar a bordo de la unidad AD-36 para atender la emergencia y evaluar al motorista que quedó debajo del vehículo tras la colisión.

Motorista murió por múltiples traumas

Por causas que aún se desconocen, el motorista perdió el control de su vehículo y colisionó contra un pick-up. Debido al fuerte impacto, quedó debajo del automotor.

Los elementos del casco rojo evaluaron al motorista y confirmaron que había sufrido múltiples traumas, los cuales provocaron su fallecimiento en el lugar del accidente.

Identifican al motorista fallecido

La víctima fue identificada como Fredy Geovani López López, de 25 años, originario del Cantón Las Escobas, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.

López López se conducía a bordo de una motocicleta con placas M 030 KBB cuando ocurrió la colisión en este sector del municipio.

🚨 EmergenciaCBMD | MOTORISTA FALLECIDO 🚨🚑



Aldea Santa Rita, San Antonio Sacatepéquez San Marcos, se reporta un accidente de tránsito en donde se ve involucrado un vehículo tipo pick-up y una motocicleta.



Elementos de @ASONBOMDGT a bordo de las unidades AD-60 y AD-36 informan… pic.twitter.com/C6x2nOOkvH — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) October 6, 2026

Autoridades fueron notificadas

Tras confirmar el fallecimiento, los Bomberos Municipales Departamentales notificaron a las autoridades correspondientes para que realizaran las diligencias en el lugar del accidente.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que provocaron que el motorista perdiera el control de la motocicleta y terminara colisionando contra el pick-up.