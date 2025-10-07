En el kilómetro 92.5 de la ruta que conduce a Taxisco, Santa Rosa, se reportó el hallazgo de un hombre fallecido sobre la cinta asfáltica, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta.

Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al lugar, donde evaluaron a la víctima, constatando que ya carecía de signos vitales debido al impacto sobre el pavimento.

Por lo anterior, se notificó a la Policía Nacional Civil, la cual coordinó con el Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias correspondientes.