Un accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 7.5 de la ruta al Atlántico, en la zona 17 capitalina, donde un hombre perdió la vida.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia y confirmaron el fallecimiento de la víctima. Además, brindaron atención a otros involucrados en el hecho.

La Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) agilizaron la circulación vehicular en el sector, mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.