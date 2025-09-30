Un accidente de tránsito se reportó esta mañana en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, al ingreso de la autopista Palín-Escuintla.

En el lugar, Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y evaluaron a un hombre que se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica, determinando que ya no contaba con signos vitales.

Los socorristas coordinaron con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para las diligencias correspondientes, ya que hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.