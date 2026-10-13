Un hombre falleció mientras conducía una motocicleta en el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico, en dirección oriente, luego de desplomarse sobre la vía pública por causas que todavía no han sido establecidas.

Bomberos Municipales fueron alertados sobre la emergencia y movilizaron a paramédicos del Casco Rojo para atender al motorista, quien fue localizado inconsciente sobre la carretera.

Motorista se desplomó mientras conducía

Según versiones de personas que transitaban por el sector, el hombre se desplomó cuando conducía su motocicleta, lo que motivó la alerta a los cuerpos de socorro que acudieron al lugar.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron que el motorista cayera sobre la vía pública. Las autoridades deberán investigar lo ocurrido para establecer las causas del desplome.

Socorristas realizaron maniobras de reanimación

Al llegar a la escena, los Técnicos en Urgencias Médicas evaluaron al hombre y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), con la intención de restablecer sus signos vitales.

Sin embargo, los esfuerzos de los socorristas no dieron resultado y confirmaron que el motorista ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, el hombre fallecido no ha sido identificado.

Mochila y motocicleta quedaron en la escena

Junto al cuerpo quedó una mochila de color beige, así como la motocicleta en la que se conducía el hombre antes de desplomarse sobre la ruta al Atlántico.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas y quedaron a cargo de la escena para realizar las diligencias respectivas, establecer las circunstancias del hecho y determinar la identidad de la víctima.