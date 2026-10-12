Un accidente de tránsito se registró en la 38 calle de la calzada Aguilar Batres, con dirección al sur, en el carril exclusivo del Transmetro, donde un motorista sufrió un percance.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva informó que se coordina el apoyo de una unidad de emergencia para brindar atención y estabilizar a los ocupantes de la motocicleta.

Además, las autoridades recomiendan precaución a los conductores para evitar nuevos incidentes y recuerdan que está prohibido ingresar al carril exclusivo del Transmetro, ya que hacerlo puede poner en riesgo la vida de los conductores y pasajeros.