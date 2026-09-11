En el kilómetro 40.5 de la Ruta Interamericana, jurisdicción de Sumpango, Sacatepéquez, se registró un accidente que cobró la vida de un motorista que se desplazaba hacia Chimaltenango.

Los Bomberos Voluntarios de la 56.ª Compañía acudieron al lugar y constataron el fallecimiento. Información preliminar señala que un vehículo de transporte pesado habría participado en el percance y, posteriormente, continuó su recorrido.

Brigadas de Provial del CIV en regulación vehicular por salida de pista de motocicleta en km. 41 de ruta CA-1 Occidente (Sumpango, Sacatepéquez). Una persona fallecida, obstruye carril izquierdo a Occidente. @GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/od4P8qYm9S — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 11, 2026

En el área, agentes de la PNC y fiscales del MP localizaron fragmentos esparcidos sobre la carretera que presuntamente pertenecerían al transporte involucrado y a la motocicleta. Esta última fue encontrada a unos 25 metros del cuerpo de la víctima.

Tras este accidente un carril izquierdo en dirección a occidente permanece cerrado, mientras se llevan a cabo las diligencias en el lugar.