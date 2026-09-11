Un nuevo bloqueo se registra en el bulevar Los Olivos y 15 calle, colonia El Limón, zona 18, donde mototaxis, vehículos y motoristas mantienen interrumpido el paso, generando complicaciones para la circulación. La Policía Municipal de Tránsito monitorea la situación en el sector.

Nuevo bloqueo de mototaxis complica el tránsito

La protesta ocurre luego de que autoridades otorgaran un plazo de 30 minutos para liberar voluntariamente las vías y anunciara un operativo conjunto entre la PNC y el Ejército para despejar los puntos que continúen bloqueados.

Asismismo en Plaza San Rafael zona 18 se reportó otro bloqueo así como en el kilómetro 13 de la ruta Atlántico en donde antimotines tuvieron que intervenir para poder despejar liberar el paso durante esta tarde.

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Los bloqueos registrados este viernes en distintos puntos del país han provocado complicaciones en la movilidad y afectado el transporte de personas y mercancías.

Las autoridades mantienen monitoreo en las áreas donde persisten las interrupciones, mientras se evalúan acciones para restablecer el paso y garantizar la circulación.