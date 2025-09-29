Un ataque armado ocurrió en la aldea El Chilar, en Sanarate, El Progreso, donde un hombre resultó herido.

De acuerdo con la información preliminar, se trata del conductor de un mototaxi, quien fue emboscado por desconocidos que se escondían entre los matorrales y lo atacaron a balazos.

Bomberos Municipales Departamentales y Voluntarios atendieron la emergencia y trasladaron a la víctima hacia un centro asistencial, ya que presentaba heridas de bala.

Por el momento, no se ha establecido la causa del ataque ni la identidad de la persona afectada.