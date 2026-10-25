José Mourinho resaltó la fortaleza colectiva del Real Madrid después de la victoria por 2-1 ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou, un resultado que permitió al conjunto blanco recortar distancias en la lucha por el liderato de LaLiga. El entrenador portugués destacó el compromiso de sus jugadores y aseguró que la unión del vestuario ha sido fundamental para superar los momentos complicados de la temporada.

El técnico calificó el encuentro como uno de los más exigentes desde su llegada al banquillo madridista, tanto por la calidad del rival como por la importancia del resultado. Mourinho consideró que su equipo mereció el triunfo y destacó la organización, la concentración y el carácter que mostraron sus futbolistas, especialmente para salir jugando desde el fondo ante la presión del Barcelona. También señaló que el Real Madrid tuvo oportunidades para ampliar la ventaja y que supo mantener la calma cuando el conjunto azulgrana intentó reaccionar.

“El grupo es fuerte y está muy unido, incluso en los momentos más difíciles”, expresó Mourinho al referirse al ambiente dentro del equipo. El entrenador destacó que la plantilla ha mostrado una gran capacidad para mantenerse concentrada y seguir trabajando, incluso después de resultados adversos. Además, subrayó que el grupo ha mejorado considerablemente en sus últimos compromisos y que existe una buena relación entre los futbolistas y el cuerpo técnico.

Mourinho también defendió la profundidad de su plantilla y dejó claro que ningún jugador tiene garantizado un puesto en el once titular. Según explicó, todos sus futbolistas trabajan para estar preparados cuando reciben una oportunidad, una competencia interna que considera importante para mantener el nivel del equipo. En ese sentido, elogió al guardameta Andriy Lunin, quien ocupó el lugar de Thibaut Courtois y respondió con una actuación que el entrenador calificó de equilibrada y tranquila.

Otro de los jugadores destacados por el portugués fue Federico Valverde, quien disputó más de 40 minutos pese a sufrir una lesión durante el encuentro. Mourinho valoró el esfuerzo del uruguayo, quien quiso continuar en el terreno de juego y exigirse al máximo para ayudar a sus compañeros. El técnico también elogió el trabajo defensivo de Marc Cucurella y Yan Diomande, resaltando la importancia de las actuaciones individuales dentro del esfuerzo colectivo que permitió al Madrid imponerse en uno de los partidos más importantes del calendario.

El entrenador también se refirió a los ajustes tácticos que ha realizado en las últimas semanas, especialmente en el mediocampo. Explicó que combinar futbolistas con características diferentes le permite encontrar un mayor equilibrio defensivo y mejorar la salida de balón. Asimismo, defendió decisiones como la suplencia de Eduardo Camavinga, al señalar que los cambios responden a las necesidades específicas de cada partido y que contar con alternativas de calidad desde el banquillo representa una ventaja para el equipo.

Finalmente, Mourinho pidió mantener la concentración y evitar que la victoria ante el Barcelona genere un exceso de confianza. Aunque celebró el resultado y reconoció el mérito de sus jugadores, recordó que el objetivo del Real Madrid no es ganar únicamente en el Camp Nou, sino conquistar LaLiga. El portugués insistió en que el equipo debe continuar trabajando con la misma mentalidad, consciente de que todavía quedan desafíos importantes y de que la regularidad será determinante para luchar por el título.