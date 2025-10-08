El fútbol argentino está de luto. Miguel Ángel Russo, entrenador con más de tres décadas de trayectoria y actual técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años, según confirmaron fuentes familiares.

Russo luchaba desde 2017 contra un cáncer de próstata, al que posteriormente se le sumó uno de vejiga. En las últimas semanas se encontraba bajo licencia médica y con cuidados especiales en su domicilio, tras haber sido hospitalizado en varias ocasiones por complicaciones de salud, incluida una infección urinaria.

El técnico fue diagnosticado el 31 de julio de 2017, mientras dirigía a Millonarios de Colombia, club con el que, pese a su enfermedad, se consagró campeón ante Independiente Santa Fe y luego obtuvo la Superliga en febrero del año siguiente.

Su último partido al frente de Boca fue el 21 de septiembre, en el empate 2-2 ante Central Córdoba. Ya debilitado, permaneció sentado en el banquillo durante todo el encuentro. Desde entonces, su asistente Claudio Úbeda asumió la dirección técnica interina y le dedicó el triunfo 5-0 sobre Newell’s, gesto que también repitió el capitán Leandro Paredes.

Esta fue la tercera etapa de Russo en Boca Juniors, donde dejó una huella imborrable. En 2007 conquistó la Copa Libertadores frente al Gremio brasileño y disputó la final del Mundial de Clubes ante el Milan. En su regreso entre 2020 y 2021, ganó la Superliga Argentina y la Copa de la Liga Profesional, además de alcanzar las semifinales de la Libertadores ante Santos.

A lo largo de su carrera, dirigió a clubes como Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón, Vélez, San Lorenzo y Racing en Argentina; además de Universidad de Chile, Salamanca, Morelia, Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño y Al Nassr de Arabia Saudita.

Como futbolista, se desempeñó como mediocampista defensivo en Estudiantes de La Plata, donde disputó 435 partidos y marcó 11 goles entre 1975 y 1989. También vistió la camiseta de la selección argentina en 17 ocasiones.

El legado de Miguel Ángel Russo trasciende los títulos: representa la entrega, la humildad y la pasión por el fútbol, valores que lo convirtieron en uno de los entrenadores más respetados del continente.