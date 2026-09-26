Un adolescente de 17 años, señalado de participar en un intento de asalto en la colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, murió en el Hospital Roosevelt horas después de haber sido trasladado tras un enfrentamiento con la PNC.

La información fue confirmada por autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y por el centro asistencial. El fallecido fue identificado como Dilan Eleazar Orozco López, conocido con el alias de “Popeye”.

Presunto motoladrón: Dilan Eleazar Orozco López.

¿Qué ocurrió?

El hecho ocurrió durante la jornada del viernes, cuando agentes de la PNC neutralizaron a dos hombres señalados de intentar asaltar en el mencionado sector.

Durante el suceso se registró un enfrentamiento entre los agentes y los señalados. El adolescente resultó herido de bala y posteriormente ambos presuntos motoladrones también fueron golpeados por vecinos.

Los dos fueron trasladados al Hospital Roosevelt para recibir atención médica.

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Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes, mientras se espera conocer el estado de salud del segundo hombre capturado, de 20 años identificado como Josué Fernando Alvarado Cobos.

Josué Fernando Alvarado Cobos, segundo presunto motoladrón.

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