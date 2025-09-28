En el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico, en la aldea Villa Lobos, frente al lote número 72, se reportó un ataque armado que dejó como saldo a una mujer fallecida.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia y evaluaron a Jenny Iboy, de 34 años, quien presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.

Los familiares de la víctima rompieron en llanto en el lugar, mientras agentes de la Policía Nacional Civil acordonaban el área en espera del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones correspondientes.