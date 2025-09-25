Una mujer falleció a causa de heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en un violento hecho registrado en el sector Las Vacas, colonia El Paraíso 2, zona 18 de la ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el informe preliminar de socorristas que atendieron la emergencia, la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de su localización.
Hasta ahora, no ha sido identificada y se desconocen detalles sobre los responsables del ataque.
Autoridades investigan el caso
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área mientras personal del Ministerio Público (MP) realizó el procesamiento de la escena y recabó las primeras evidencias que puedan contribuir a esclarecer el crimen.