Una mujer falleció a causa de heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en un violento hecho registrado en el sector Las Vacas, colonia El Paraíso 2, zona 18 de la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el informe preliminar de socorristas que atendieron la emergencia, la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de su localización.

Hasta ahora, no ha sido identificada y se desconocen detalles sobre los responsables del ataque.

Ataque armado en paraiso 2, zona 18. Una mujer quedó fallecida en el lugar. pic.twitter.com/fQXMO0K9lm — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 26, 2025

Autoridades investigan el caso

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área mientras personal del Ministerio Público (MP) realizó el procesamiento de la escena y recabó las primeras evidencias que puedan contribuir a esclarecer el crimen.