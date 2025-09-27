En la sala de Inspección del Aeropuerto Internacional, La Aurora, zona 13, policías antinarcóticos de la SGAIA detuvieron a Iliana de 49 años, quien pretendía salir con destino a Estados Unidos, pero al realizar un chequeo a su equipaje se descubre que llevaba la cantidad de Q. 201 mil 100 (más de $25 mil) y 751 dólares también en efectivo, sin declarar ante la SAT.

Además, no presentó ninguna documentación que ampare la procedencia del dinero, por lo que fue puesta a disposición de juez competente.

La normativa vigente establece que toda persona que ingrese o salga del país con más de US$10,000 aproximadamente Q78,000 debe declararlo ante las autoridades aduaneras.