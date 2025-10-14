Anillo Periférico carril que comunica de la Calzada San Juan hacia el Anillo Periférico hacia el Sur, se reporta un accidente de tránsito dejando a una persona fallecida.

Al llegar al lugar los Bomberos Municipales constataron que una mujer quien manejaba una motocicleta debido al fuerte impacto se encontraba fallecida.

Según testigos esta persona fue atropellada por un vehículo del transporte pesado. Será el Ministerio Público (MP), quien investigue este caso.

Este accidente impacta el tránsito en dirección a la Calzada San Juan y el Anillo Periférico. Se recomienda manejar con precaución.