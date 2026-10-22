Una mujer de aproximadamente 25 años murió tras ser atacada a balazos en la vía pública, en uno de los callejones del anexo de la colonia Lomas de Villa Lobos II, zona 12 de Villa Nueva.

El cuerpo quedó tendido frente al lote 5 de la manzana A, donde se reportó el incidente armado. Bomberos Municipales acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, al evaluar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Víctima no ha sido identificada

De acuerdo con la información preliminar, la mujer recibió varios impactos de arma de fuego. Los socorristas intentaron reanimarla, pero las maniobras no dieron resultado y confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. No se han proporcionado detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias que originaron el ataque. La información continúa en desarrollo.

Sujetos desconocidos huyeron del lugar

Según los datos preliminares, los presuntos responsables huyeron tras disparar contra la mujer. Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el hecho.

Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer quiénes participaron en el ataque armado registrado en este sector de Villa Nueva.