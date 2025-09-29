La Brigada Especial de Bomberos Voluntarios realizó una búsqueda en el río Cabuz, en el departamento de San Marcos, para localizar a una mujer que se encontraba desaparecida tras ser arrastrada por la corriente la tarde del domingo.

Tras varias horas de trabajo, lamentablemente fue encontrada sin vida, identificada preliminarmente como Gabriela Maldonado. Según se informó, la mujer había llegado con amigos al río para bañarse, pero el incremento del caudal debido a las lluvias provocó que no lograra salir a tiempo.

Elementos de la Brigada de rescate realizaron búsqueda en el Río Cabuz, departamento de San Marcos.



En continuidad para poder localizar a una mujer desaparecida qué había sido arrastrada por aguas del río en mención.

Hoy fue localizada fallecida, por asfixia por sumersion. pic.twitter.com/HLkzG64dyG — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 29, 2025

Gabriela Maldonado laboraba como encargada de compras en un centro asistencial y dedicaba parte de su tiempo a la repostería. La causa de su fallecimiento fue asfixia por sumersión.