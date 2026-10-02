Una mujer de 58 años resultó con quemaduras de primer grado durante un accidente laboral ocurrido en la 29 calle y 3.ª avenida, zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

El Cuerpo de Bomberos Municipales recibió la alerta a través de la línea 123 y envió paramédicos al lugar para atender a la mujer afectada.

Mujer fue alcanzada por el fuego

De acuerdo con la información proporcionada por los socorristas, un cilindro de gas propano presentó una chispa y, debido a una fuga, se generó fuego que alcanzó a la mujer.

Los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente gestionaron su traslado hacia el Hospital Roosevelt para recibir atención médica.

La emergencia ocurrió mientras la mujer se encontraba realizando sus labores, por lo que el incidente fue atendido como un accidente laboral.

Bomberos retiraron el cilindro de gas

Además de atender a la mujer, elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales ingresaron a la cocina para controlar la situación y evitar que el fuego provocara mayores daños.

Los socorristas retiraron el cilindro de gas propano, que todavía presentaba fuego, y realizaron las acciones necesarias para contener la emergencia.

La situación fue controlada mientras la mujer quedó bajo atención médica debido a las quemaduras de primer grado que sufrió durante el incidente.