Un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, dejó dos personas fallecidas luego de que la motocicleta en la que viajaban colisionara con un camión.

Bomberos Voluntarios de la 44.ª Compañía, con sede en Jalapa, acudieron al lugar para atender la emergencia y constataron que ambas personas ya no contaban con signos vitales.

¿Quiénes son las víctimas del accidente?

En el lugar fueron localizados una mujer de 65 años y un menor de 12 años, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta al momento de la colisión.

Los elementos bomberiles indicaron que ambas personas presentaban politraumatismo como consecuencia del accidente. Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada.

De acuerdo con la información proporcionada por los socorristas, la motocicleta en la que viajaban las dos víctimas colisionó contra un camión.

El impacto provocó que la mujer y el menor sufrieran múltiples lesiones. Cuando los bomberos evaluaron a ambos, determinaron que ya no presentaban signos vitales.

Por el momento, no se cuenta con información adicional sobre las circunstancias en que ocurrió la colisión ni sobre qué habría provocado el accidente de tránsito.

Autoridades deberán establecer cómo ocurrió

La emergencia fue atendida por los Bomberos Voluntarios de la 44.ª Compañía, quienes confirmaron el fallecimiento de las dos personas en el lugar.

Las autoridades correspondientes deberán realizar las diligencias para establecer las circunstancias del accidente y avanzar con la identificación de las víctimas.