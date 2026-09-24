Municipal consiguió una contundente victoria de 3-0 sobre Deportivo Suchitepéquez en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el partido que abrió la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Rojos aprovecharon su condición de local para sumar tres puntos importantes en la pelea por los primeros lugares.

El conjunto escarlata tomó la ventaja rápidamente. Al minuto 13, John Méndez apareció para abrir el marcador y darle tranquilidad a Municipal, que encontró espacios para hacer daño en el área del cuadro suroccidental.

Cuatro minutos más tarde, al 17, Rudy Barrientos amplió la diferencia con el segundo tanto de la noche. El 2-0 permitió a los dirigidos por Municipal manejar el encuentro con mayor comodidad y con esa ventaja se marcharon al descanso.

Durante el segundo tiempo, Suchitepéquez intentó reaccionar y adelantó sus líneas en busca de un descuento que le permitiera meterse nuevamente en el partido. Sin embargo, los visitantes no lograron superar a la defensa roja ni encontrar el camino hacia el gol.

Municipal, por su parte, esperó su oportunidad y terminó sentenciando el encuentro en los últimos instantes. John Méndez volvió a aparecer para marcar su doblete y establecer el 3-0 definitivo ante el conjunto de Suchitepéquez.

Con esta victoria, Municipal llegó a 23 puntos y se colocó momentáneamente en la primera posición de la tabla de clasificación. Suchitepéquez, en cambio, continúa en el fondo con 6 puntos de 33 posibles, complicando todavía más su situación en el Apertura 2026.