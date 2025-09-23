Una niña murió al quedar atrapada en el interior de su vivienda cuando esta era pasto del fuego en el caserío Los Sajquies, Aldea Montúfar, San Juan Sacatepéquez.

Los Bomberos Voluntarios llegan al lugar donde trabajaron por más de una hora para sofocar el fuego y descombrar el lugar.

Lamentablemente dentro de la vivienda se encontró una menor de 4 años sin vida. Según familiares, la madre de la menor salía todas las mañana muy temprano a trabajar.

Se desconocen las causas de este hecho. La menor no pudo ser identificada. Comunitarios del lugar lamentaron este suceso en donde una menor muere calcinada.